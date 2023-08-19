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Леутская (Бабанская) Мария

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Место рождения

Великие Будища, Полтавська область

Дата рождения

1863

Дата смерти

12.10.1900

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Бабанский Захар

Мать: Бабанская Варвара

Великие Будища, Полтавська область
Бракосочетание
10.01.1882

Муж: Леутский Мефодий

Рождение ребёнка
14.02.1883

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Леутский Мефодий

Рождение ребёнка
14.04.1885

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Леутский Мефодий

Рождение ребёнка
26.06.1886

Сын: Леутский (леуцкий) Пётр

Отец ребёнка: Леутский Мефодий

Рождение ребёнка
1889

Сын: Леутский Григорий

Отец ребёнка: Леутский Мефодий

Рождение ребёнка
01.03.1891

Сын: Леутский Василий Мефодиевич

Отец ребёнка: Леутский Мефодий

Рождение ребёнка
12.03.1893

Сын: Леутский Иван

Отец ребёнка: Леутский Мефодий

Рождение ребёнка
11.10.1895

Дочь: Ткаченко Прасковья

Отец ребёнка: Леутский Мефодий

Рождение ребёнка
22.11.1897

Сын: Леутский Николай

Отец ребёнка: Леутский Мефодий

Рождение ребёнка
09.04.1899

Сын: Леуцкий Семён

Отец ребёнка: Леутский Мефодий

Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Смерть
12.10.1900