Леутская (Бабанская) Мария
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти12.10.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Бабанский Захар
Мать: Бабанская Варвара
Бракосочетание
10.01.1882
Муж: Леутский Мефодий
Рождение ребёнка
14.02.1883
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Леутский Мефодий
Рождение ребёнка
14.04.1885
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Леутский Мефодий
Рождение ребёнка
26.06.1886
Отец ребёнка: Леутский Мефодий
Рождение ребёнка
1889
Сын: Леутский Григорий
Отец ребёнка: Леутский Мефодий
Рождение ребёнка
01.03.1891
Сын: Леутский Василий Мефодиевич
Отец ребёнка: Леутский Мефодий
Рождение ребёнка
12.03.1893
Сын: Леутский Иван
Отец ребёнка: Леутский Мефодий
Рождение ребёнка
11.10.1895
Дочь: Ткаченко Прасковья
Отец ребёнка: Леутский Мефодий
Рождение ребёнка
22.11.1897
Сын: Леутский Николай
Отец ребёнка: Леутский Мефодий
Рождение ребёнка
09.04.1899
Сын: Леуцкий Семён
Отец ребёнка: Леутский Мефодий
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Смерть
12.10.1900