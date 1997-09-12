Стрекалов Валерий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1963
Дата смерти12.09.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1987
Сын: Стрекалов Михаил Валерьевич
Мать ребёнка: Стрекалова Маргарита Николаевна
Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.1997