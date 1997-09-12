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Стрекалов Валерий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1963

Дата смерти

12.09.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1967 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1987

Сын: Стрекалов Михаил Валерьевич

Мать ребёнка: Стрекалова Маргарита Николаевна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрекалова Маргарита Николаевна

Смерть
12.09.1997
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