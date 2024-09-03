Евдокия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1689

Дата смерти

Между 1722 и 1741

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1689 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1705 и 1715

Муж: Иван Павлович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Максим Иванович

Отец ребёнка: Иван Павлович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 100 об лист. Деревня Новая (Церкви Троицы Живоначальной что на Нозьме). Павел Иванович, 55 лет, вдовец. У него 3 сына Иван, 30 лет, Дмитрий, 20 лет (холост), Василий 15 лет. У Ивана жен... Показать все
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Павлович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1722 и 1741
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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