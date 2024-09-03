Евдокия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1689
Дата смертиМежду 1722 и 1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1705 и 1715
Муж: Иван Павлович
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Максим Иванович
Отец ребёнка: Иван Павлович
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 100 об лист. Деревня Новая (Церкви Троицы Живоначальной что на Нозьме). Павел Иванович, 55 лет, вдовец. У него 3 сына Иван, 30 лет, Дмитрий, 20 лет (холост), Василий 15 лет. У Ивана жен... Показать все
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Павлович
Смерть
Между 1722 и 1741