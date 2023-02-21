Кириллов Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллов Константин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1915 ст.

Сын: Кириллов Иван Константинович

Мать ребёнка: Кириллова Тамара Егоровна

Шешминская Крепость, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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