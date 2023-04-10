Чудинова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1837 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.
Дочь: Анисия Филиппова
Отец ребёнка: Чудинов Филипп Назаров
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.
Сын: Чудинов Алдий(?) Филиппов
Отец ребёнка: Чудинов Филипп Назаров
Рождение ребёнка
Между 1869 и 1871 ст.
Дочь: Плотникова Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Чудинов Филипп Назаров
Место жительства
1875 ст.
Виль-Чигас, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Белоевской Власиевской церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68593#15
Смерть
Неизвестно