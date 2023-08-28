Мурдасова Мордасова Екатерина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурдасова Мордасова Екатерина Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мурдасов Мордасова Виталий

Мать: Мириам

Рождение ребёнка
1988

Дочь: Унгвицкая Юлия Александровна

Отец ребёнка: Унгвицкий Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Унгвицкий Александр Александрович

Отец ребёнка: Унгвицкий Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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