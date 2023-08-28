Мурдасова Мордасова Екатерина Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мурдасов Мордасова Виталий
Мать: Мириам
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Унгвицкая Юлия Александровна
Отец ребёнка: Унгвицкий Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Унгвицкий Александр Александрович
Отец ребёнка: Унгвицкий Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно