(Леснова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Леснова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леснов Иван

Мать: Леснова Нина

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