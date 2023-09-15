- Иларион Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855 ст.
Дата смерти15.05.1900 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
15.05.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.39-40 ( Умершие №-30м )
Похороны
12.06.1900 ст.
Крестьянин, после 1-го брака в 45 лет (утонул в реке Унжа)