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- Иларион Ильич

Место рождения

Безглядово, Архангельская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1855 ст.

Дата смерти

15.05.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
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Рождение
Около 1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Безглядово, Архангельская волость, Кологривский уезд
Смерть
15.05.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.39-40 ( Умершие №-30м )
Похороны
12.06.1900 ст.
Крестьянин, после 1-го брака в 45 лет (утонул в реке Унжа)
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