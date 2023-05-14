Яхин Сахей Гайнуллович (Гэйнуллович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1968
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Яхин Гэйнулла Гиззэтуллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Яхина Танзиля Кызы
Военная служба
01.08.1941
Баймакским ОРВК БАССР, воинское звание рядовой, медаль "За отвагу"(наградил 3мсп), номер документа 3/н, дата документа 21.08.1945, архив ЦАМО, картотека награждений, шкаф 101, ящик 20 дата выбытия 07.... Показать все
Смерть
1968