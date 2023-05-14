Яхин Сахей Гайнуллович (Гэйнуллович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яхин Сахей Гайнуллович (Гэйнуллович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Яхин Гэйнулла Гиззэтуллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Яхин Карагул Сахеевич

Мать ребёнка: Яхина Танзиля Кызы

Военная служба
01.08.1941
Баймакским ОРВК БАССР, воинское звание рядовой, медаль "За отвагу"(наградил 3мсп), номер документа 3/н, дата документа 21.08.1945, архив ЦАМО, картотека награждений, шкаф 101, ящик 20 дата выбытия 07.... Показать все
Смерть
1968