Давыденко Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыденко Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыденко Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1910

Сын: Давыденко Иван Васильевич

Мать ребёнка: Давыденко Анастасия Семеновна

Суходол, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гутман Анна Васильевна

Мать ребёнка: Давыденко Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыденко Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Давыденко Анастасия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыденко Анастасия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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