Давыденко Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давыденко Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1910
Сын: Давыденко Иван Васильевич
Мать ребёнка: Давыденко Анастасия Семеновна
Суходол, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гутман Анна Васильевна
Мать ребёнка: Давыденко Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыденко Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Давыденко Анастасия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно