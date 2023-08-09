Стенников Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стенников Николай Семенович
Мать ребёнка: Стенникова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стенников Михаил Семенович
Мать ребёнка: Стенникова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошкина Елена Семеновна
Мать ребёнка: Стенникова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Стенникова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стенникова Валентина Семеновна
Мать ребёнка: Стенникова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Клавдия Семеновна
Мать ребёнка: Стенникова Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно