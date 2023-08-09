Стенников Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стенников Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стенников Николай Семенович

Мать ребёнка: Стенникова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стенников Михаил Семенович

Мать ребёнка: Стенникова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошкина Елена Семеновна

Мать ребёнка: Стенникова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стенников Иван Семенович

Мать ребёнка: Стенникова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стенникова Валентина Семеновна

Мать ребёнка: Стенникова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Клавдия Семеновна

Мать ребёнка: Стенникова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно