Бурец Евстафий Федорович
Место рождения
Дата рождения18.02.1893
Дата смертиДо 1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1893
Отец: Бурец Федор Феодорович
Мать: Бурец Елена Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бурец) Евгения Евстафьевна
Мать ребёнка: Бурачонок (Бурачёнок) Анна Ефремовна
Рождение ребёнка
23.04.1915
Дочь: Куракина (Бурец) Нина Евстафьевна
Мать ребёнка: Бурачонок (Бурачёнок) Анна Ефремовна
Рождение ребёнка
14.03.1918
Дочь: Авсюкевич (Бурец) Евдокия Евстафьевна
Мать ребёнка: Бурачонок (Бурачёнок) Анна Ефремовна
Рождение ребёнка
25.08.1920
Дочь: Ткачева (Бурец) Вера Астаповна (Евстафьевна)
Мать ребёнка: Бурачонок (Бурачёнок) Анна Ефремовна
Смерть
До 1940
Семья попала под раскулачивание в 1938 г., бежала в Таганрог, судьба Евстафия неизвестна с того времени. Предположительно похоронен в д. Жовнино Витебской обл.