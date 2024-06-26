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Бурец Евстафий Федорович

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Место рождения

Жовнино, Верхнедвинский район, Витебская область

Дата рождения

18.02.1893

Дата смерти

До 1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1893

Отец: Бурец Федор Феодорович

Мать: Бурец Елена Осиповна

Жовнино, Верхнедвинский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурачонок (Бурачёнок) Анна Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бурец) Евгения Евстафьевна

Мать ребёнка: Бурачонок (Бурачёнок) Анна Ефремовна

Жовнино, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
23.04.1915

Дочь: Куракина (Бурец) Нина Евстафьевна

Мать ребёнка: Бурачонок (Бурачёнок) Анна Ефремовна

Жовнино, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
14.03.1918

Дочь: Авсюкевич (Бурец) Евдокия Евстафьевна

Мать ребёнка: Бурачонок (Бурачёнок) Анна Ефремовна

Жовнино, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
25.08.1920

Дочь: Ткачева (Бурец) Вера Астаповна (Евстафьевна)

Мать ребёнка: Бурачонок (Бурачёнок) Анна Ефремовна

Жовнино, Верхнедвинский район, Витебская область
Смерть
До 1940
Семья попала под раскулачивание в 1938 г., бежала в Таганрог, судьба Евстафия неизвестна с того времени. Предположительно похоронен в д. Жовнино Витебской обл.

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