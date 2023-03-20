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Надеждин Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Надеждин прот Ильич

Мать: Надеждина Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надеждина Антонина

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надеждина Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надеждина Антонина

Смерть
1990
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