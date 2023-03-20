Надеждин Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Надеждин прот Ильич
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Надеждина Антонина
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Надеждина Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надеждина Антонина
Смерть
1990