Ильгова Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильгова Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильгов Михаил Ппвлович

Рождение ребёнка
11.12.2012

Сын: Ильгов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Ильгов Михаил Ппвлович

Рождение ребёнка
29.10.2015

Дочь: Ильгова Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Ильгов Михаил Ппвлович

Рождение ребёнка
22.11.2018

Сын: Ильгов Олег Михайлович

Отец ребёнка: Ильгов Михаил Ппвлович

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