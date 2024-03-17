Ильгова Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.2012
Отец ребёнка: Ильгов Михаил Ппвлович
Рождение ребёнка
29.10.2015
Дочь: Ильгова Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Ильгов Михаил Ппвлович
Рождение ребёнка
22.11.2018
Отец ребёнка: Ильгов Михаил Ппвлович