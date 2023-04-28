(Ладыгина) Агафья Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.04.1887
Дата смерти22.08.1887
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1887
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) - с Дмитриевка, Новоспасское, Александровка, Гавриловка, Добринка Восприемники: Перов АМ, Сокольникова СЕ
Смерть
22.08.1887
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) - с Дмитриевка, Новоспасское, Александровка, Гавриловка, Добринка