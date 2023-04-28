(Ладыгина) Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ладыгина) Агафья Михайловна

Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

07.04.1887

Дата смерти

22.08.1887

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1887

Отец: Ладыгин Михаил Савельевич

Мать: Ладыгина Евпраксия Федоровна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) - с Дмитриевка, Новоспасское, Александровка, Гавриловка, Добринка Восприемники: Перов АМ, Сокольникова СЕ
Смерть
22.08.1887
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) - с Дмитриевка, Новоспасское, Александровка, Гавриловка, Добринка
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