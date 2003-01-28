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Батыршин Фарит Фалихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1938

Дата смерти

28.01.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Нина Мифодьевна

Рождение ребёнка
30.05.1972

Сын: Батыршин Вячеслав Фаритович

Мать ребёнка: Петрова Нина Мифодьевна

Смерть
28.01.2003
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область

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