Батыршин Фарит Фалихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1938
Дата смерти28.01.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Нина Мифодьевна
Рождение ребёнка
30.05.1972
Сын: Батыршин Вячеслав Фаритович
Мать ребёнка: Петрова Нина Мифодьевна
Смерть
28.01.2003
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область