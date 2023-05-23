Тарадаев Василий Даниилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарадаев Василий Даниилович

Тарадаев Василий Даниилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарадаев Даниил Андреевич

Мать: Тарадаева Наталья Григорьевна