Караульных (Караульных) Юлия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения13.02.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1980
Образование
Неизвестно
Юриспруденция | 2-ое высш
Образование
Неизвестно
МТИ (Синергия)
Экономика (бух.учет и анализ) | бакалавр
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Между ?.07.1997 и ?.02.1999
бухгалтер | ГорОНО
Работа или профессия
Между ?.03.1999 и 2003
машинист шахтной подъемной установки | АГМК
Работа или профессия
Между 2003 и 2005
нормировщик ОТиЗ | Завод РГТО
Бракосочетание
17.07.2004
Муж: Черноскутов Валерий
Иммиграция
17.07.2005
Работа или профессия
С ?.09.2005 по ?.10.2006
техник по учету | в Авиакомпании Ютейр
Работа или профессия
С 2006 по 2013
Бухгалтер | ИК Полимер
Работа или профессия
С ?.03.2013 по ?.11.2018
менеджер | в фитнес клубе Броско/ Солнце
Работа или профессия
С 10.12.2018 по 29.12.2023
офис-менеджер | Техсервис-Сибирь