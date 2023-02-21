Долин Иван Кириллович
Место рожденияГагарысова деревня
Дата рождения21.10.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1906
Отец: не указан
Мать: Ефросиния Галактионовна
Гагарысова деревня
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Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно