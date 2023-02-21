Долин Иван Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долин Иван Кириллович

Место рождения

Гагарысова деревня

Дата рождения

21.10.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1906

Отец: не указан

Мать: Ефросиния Галактионовна

Гагарысова деревня
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Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно
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