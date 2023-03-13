Шемануева Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШемануева Людмила Михайловна

Шемануева Людмила Михайловна

Место рождения

Волгоград

Дата рождения

22.07.1981

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
2017 г.р.
С 2019 г.р.

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1981

Отец: Бабин Михаил Александрович

Мать: Бабина Нина Петровна

Волгоград
Бракосочетание
11.02.2011

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.07.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.10.2017

Сын: Шемануев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
С 24.07.2019

Сын: Шемануев Николай Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Видное
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close