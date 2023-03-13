Шемануева Людмила Михайловна
Место рожденияВолгоград
Дата рождения22.07.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1981
Отец: Бабин Михаил Александрович
Мать: Бабина Нина Петровна
Волгоград
Бракосочетание
11.02.2011
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.07.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.10.2017
Сын: Шемануев Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
С 24.07.2019
Сын: Шемануев Николай Андреевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Видное
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности