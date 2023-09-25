(Хахалина) Варвара Нестерова
Место рожденияРязанская губерния
Дата рождения1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Антонина Петровна
Отец ребёнка: Хахалин Пётр
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Хахалин Пётр
Рождение ребёнка
1923
Сын: Хахалина Константин Петров
Отец ребёнка: Хахалин Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хахалин Пётр