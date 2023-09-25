(Хахалина) Варвара Нестерова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хахалина) Варвара Нестерова

Место рождения

Рязанская губерния

Дата рождения

1891

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Антонина Петровна

Отец ребёнка: Хахалин Пётр

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Хахалин Владимир Петров

Отец ребёнка: Хахалин Пётр

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Хахалина Константин Петров

Отец ребёнка: Хахалин Пётр

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хахалин Пётр

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