Братаев Александр Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Братаев Александр Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1945

Отец: Братаев Георгий Михайлович

Мать: Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
17.01.1970

Сын: Братаев Андрей Александрович

Мать ребёнка: Цимерман Александра Николаевна

Рождение ребёнка
22.09.1977

Дочь: Братаева Анна Александровна

Мать ребёнка: Цимерман Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно
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