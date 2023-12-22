Братаев Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1945
Отец: Братаев Георгий Михайлович
Мать: Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
17.01.1970
Сын: Братаев Андрей Александрович
Мать ребёнка: Цимерман Александра Николаевна
Рождение ребёнка
22.09.1977
Дочь: Братаева Анна Александровна
Мать ребёнка: Цимерман Александра Николаевна
Смерть
Неизвестно