Романов Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Романова Пелагея Евтихиевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Романова Пелагея Евтихиевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Романов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Романова Пелагея Евтихиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Пелагея Евтихиевна

Смерть
Неизвестно
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