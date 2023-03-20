Романов Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Романова Пелагея Евтихиевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Романова Пелагея Евтихиевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Романов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Романова Пелагея Евтихиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно