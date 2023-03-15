Нестеренко Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко Екатерина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Нестеренко Николай Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1957

Сын: Нестеренко Сергей Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
1995
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