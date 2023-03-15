Нестеренко Екатерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Сын: Нестеренко Николай Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1957
Сын: Нестеренко Сергей Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
1995