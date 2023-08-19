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Володин Андрей

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

07.03.1905

Дата смерти

06.04.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1905

Отец: не указан

Мать: Володин Ефросинья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Володин Лидия

Рождение ребёнка
1926

Сын: Володин Петр

Мать ребёнка: Володин Лидия

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.01.1930

Дочь: Никитина Антонина

Мать ребёнка: Володин Лидия

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1937

Дочь: Рафиков Любовь

Мать ребёнка: Володин Лидия

Россия Ульяновская обл.
Награда
01.10.1943
Медаль "За Боевые Заслуги"№446897 Орден "Красная Звезда"№2622500 Медаль"За Победу над Японией"Медаль "За Победу над Германией в ВОВ 1941 - 1945 гг
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Александр

Мать ребёнка: Володин Лидия

Военная служба
Неизвестно
243 стрелковая дивизия
Северо-Западный фронт 12.08.1941г. 806 стрелковый полк 243 с.д. 25.08.1942901 стрелковый полк 1 батальон взвод связи. 18.09.1942-28.12.1942 нах... Показать все
Смерть
06.04.1983
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область