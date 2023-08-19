Володин Андрей
Место рождения
Дата рождения07.03.1905
Дата смерти06.04.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1905
Отец: не указан
Мать: Володин Ефросинья
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Володин Лидия
Рождение ребёнка
1926
Сын: Володин Петр
Мать ребёнка: Володин Лидия
Рождение ребёнка
14.01.1930
Дочь: Никитина Антонина
Мать ребёнка: Володин Лидия
Рождение ребёнка
07.01.1937
Дочь: Рафиков Любовь
Мать ребёнка: Володин Лидия
Россия Ульяновская обл.
Награда
01.10.1943
Медаль "За Боевые Заслуги"№446897 Орден "Красная Звезда"№2622500 Медаль"За Победу над Японией"Медаль "За Победу над Германией в ВОВ 1941 - 1945 гг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володин Александр
Мать ребёнка: Володин Лидия
Военная служба
Неизвестно
243 стрелковая дивизия
Северо-Западный фронт 12.08.1941г. 806 стрелковый полк 243 с.д. 25.08.1942901 стрелковый полк 1 батальон взвод связи. 18.09.1942-28.12.1942 нах... Показать все
Смерть
06.04.1983