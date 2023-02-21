Арбузов Александр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1982
Сын: Арбузов Владимир Алесандрович
Мать ребёнка: Арбузова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
14.05.1984
Дочь: Эсаулова Анна Алексанровна
Мать ребёнка: Арбузова Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно