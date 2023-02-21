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Арбузов Александр Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1982

Сын: Арбузов Владимир Алесандрович

Мать ребёнка: Арбузова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
14.05.1984

Дочь: Эсаулова Анна Алексанровна

Мать ребёнка: Арбузова Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арбузова Татьяна Александровна

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