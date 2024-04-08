неизвесно (1 жена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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неизвесно (1 жена)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньщиков Дмитрий Филатович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Меньщикова Матрёна Дмитриевна

Отец ребёнка: Меньщиков Дмитрий Филатович

Кыква, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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