неизвесно (1 жена)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Меньщикова Матрёна Дмитриевна
Отец ребёнка: Меньщиков Дмитрий Филатович
Кыква, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно