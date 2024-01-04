Оленникова (Лапина) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Иван Степанович Лапин
Рождение ребёнка
26.12.1894
Дочь: Оленникова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Оленников Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
02.03.1901
Сын: Оленников Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Оленников Михаил Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1902
Сын: Оленников Иван Михайлович
Отец ребёнка: Оленников Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
11.03.1906
Дочь: Оленникова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Оленников Михаил Васильевич
Смерть
1906