Оленникова (Лапина) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оленникова (Лапина) Вера Ивановна

Место рождения

Галич, город Галич, Костромская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

ЖИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Иван Степанович Лапин

Мать: Лапина Татьяна Николаевна

Галич, город Галич, Костромская область
Рождение ребёнка
26.12.1894

Дочь: Оленникова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Оленников Михаил Васильевич

Галич, город Галич, Костромская область
Рождение ребёнка
02.03.1901

Сын: Оленников Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Оленников Михаил Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1902

Сын: Оленников Иван Михайлович

Отец ребёнка: Оленников Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
11.03.1906

Дочь: Оленникова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Оленников Михаил Васильевич

Смерть
1906

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