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Боровков Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Боровков Григорий Ivanovich

Мать: Боровкова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Александра Dimitrievna

Мать ребёнка: Боровкова Мария Филимоновна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Боровков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Боровкова Мария Филимоновна

Рождение ребёнка
10.06.1788

Сын: Боровков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Боровкова Мария Филимоновна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
1796
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