Боровков Дмитрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Александра Dimitrievna
Мать ребёнка: Боровкова Мария Филимоновна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Боровков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Боровкова Мария Филимоновна
Рождение ребёнка
10.06.1788
Сын: Боровков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Боровкова Мария Филимоновна
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
1796