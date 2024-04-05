Zapisek (Ugniewska) Franciszka
Место рожденияUgniewo/Ostrów Maz
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Ugniewski Kazimierz
Мать: Ugniewska Katarzyna
Ugniewo/Ostrów Maz
Бракосочетание
15.10.1854
Муж: Zapisek Adam
Ostrów Maz akt 29/1854
Рождение ребёнка
01.01.1857
Дочь: Kuczyńska (Zapisek) Marcjanna
Отец ребёнка: Zapisek Adam
Ostrów Maz akt 1/1857
Рождение ребёнка
02.11.1859
Сын: Zapisek Hieronim
Отец ребёнка: Zapisek Adam
Ostrów Maz akt 166/1859
Рождение ребёнка
05.04.1862
Дочь: (Zapisek) Marianna
Отец ребёнка: Zapisek Adam
Ostrów Maz akt 70/1862
Рождение ребёнка
19.09.1864
Дочь: (Zapisek) Feliksa
Отец ребёнка: Zapisek Adam
Ostrów Maz akt 178/1864
Рождение ребёнка
21.05.1868
Дочь: Świderek (Zapisek) Walentyna
Отец ребёнка: Zapisek Adam
Ostrów Maz akt 96/1868
Рождение ребёнка
17.03.1871
Сын: Zapisek Franciszek
Отец ребёнка: Zapisek Adam
Ostrów Maz akt 43/1871
Рождение ребёнка
28.11.1873
Сын: Zapisek Saturnin
Отец ребёнка: Zapisek Adam
Ostrów Maz akt 231/1873
Рождение ребёнка
30.04.1878
Сын: Zapisek Antoni
Отец ребёнка: Zapisek Adam
Ostrów Maz akt 111/1878
Смерть
Неизвестно