Zapisek (Ugniewska) Franciszka Около 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Zapisek (Ugniewska) Franciszka

Место рождения

Ugniewo/Ostrów Maz

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1834 г.р.

Дети

1857 г.р.
1859 г.р.
1862 г.р.
1864 г.р.
1868 г.р.
1871 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Ugniewski Kazimierz

Мать: Ugniewska Katarzyna

Ugniewo/Ostrów Maz
Бракосочетание
15.10.1854

Муж: Zapisek Adam

Ostrów Maz akt 29/1854
Рождение ребёнка
01.01.1857

Дочь: Kuczyńska (Zapisek) Marcjanna

Отец ребёнка: Zapisek Adam

Ostrów Maz akt 1/1857
Рождение ребёнка
02.11.1859

Сын: Zapisek Hieronim

Отец ребёнка: Zapisek Adam

Ostrów Maz akt 166/1859
Рождение ребёнка
05.04.1862

Дочь: (Zapisek) Marianna

Отец ребёнка: Zapisek Adam

Ostrów Maz akt 70/1862
Рождение ребёнка
19.09.1864

Дочь: (Zapisek) Feliksa

Отец ребёнка: Zapisek Adam

Ostrów Maz akt 178/1864
Рождение ребёнка
21.05.1868

Дочь: Świderek (Zapisek) Walentyna

Отец ребёнка: Zapisek Adam

Ostrów Maz akt 96/1868
Рождение ребёнка
17.03.1871

Сын: Zapisek Franciszek

Отец ребёнка: Zapisek Adam

Ostrów Maz akt 43/1871
Рождение ребёнка
28.11.1873

Сын: Zapisek Saturnin

Отец ребёнка: Zapisek Adam

Ostrów Maz akt 231/1873
Рождение ребёнка
30.04.1878

Сын: Zapisek Antoni

Отец ребёнка: Zapisek Adam

Ostrów Maz akt 111/1878
Смерть
Неизвестно

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