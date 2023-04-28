Коллонтай (Домонтович) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения31.03.1872
Дата смерти09.03.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1872
Место жительства
С 1898
г. Цюрих, Швейцария
Место жительства
С 1914
г. Мальмё, Швеция
Место жительства
С 1917
Место жительства
С 1930 по 1945
Швеция
Место жительства
По 1952
Место жительства
Неизвестно
г. Копенгаген, Дания
Смерть
09.03.1952