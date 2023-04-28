Коллонтай (Домонтович) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коллонтай (Домонтович) Александра Михайловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

31.03.1872

Дата смерти

09.03.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1872
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1898
г. Цюрих, Швейцария
Место жительства
С 1914
г. Мальмё, Швеция
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1930 по 1945
Швеция
Место жительства
По 1952
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
г. Копенгаген, Дания
Смерть
09.03.1952
Москва, город федерального значения Москва
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