Казнина Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казнина Параскева Петровна

Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1718

Дата смерти

07.01.1781 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1719 г.р.

Дети

Вычислено 1751 г.р.

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Сын: Казнин Иван Герасимович

Отец ребёнка: Казнин Герасим Михайлович

Мостово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казнин Герасим Михайлович

Смерть
07.01.1781 ст.
Мостово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
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