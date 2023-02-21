Казнина Параскева Петровна
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1718
Дата смерти07.01.1781 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Отец ребёнка: Казнин Герасим Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1781 ст.