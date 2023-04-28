Прасолова (Горюнова) Анастасия Онисимова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1872 ст.
Отец: Горюнов Онисим
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1890 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.06.1892 ст.
Дочь: Акилина Селиверстова
Отец ребёнка: Прасолов Сильвестр Прокофьев
Рождение ребёнка
1895 ст.
Сын: Прасолов Георгий Селиверстович
Отец ребёнка: Прасолов Сильвестр Прокофьев
Рождение ребёнка
03.05.1897 ст.
Сын: Прасолов Георгий Селиверстович
Отец ребёнка: Прасолов Сильвестр Прокофьев
Рождение ребёнка
09.07.1897 ст.
Сын: Прасолов Емелиан Селиверстович
Отец ребёнка: Прасолов Сильвестр Прокофьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.
Сын: Прасолов Петр Селиверстович
Отец ребёнка: Прасолов Сильвестр Прокофьев
Смерть
Неизвестно