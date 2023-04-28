Прасолова (Горюнова) Анастасия Онисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасолова (Горюнова) Анастасия Онисимова

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872 ст.

Отец: Горюнов Онисим

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
24.10.1890 ст.

Муж: Прасолов Сильвестр Прокофьев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.06.1892 ст.

Дочь: Акилина Селиверстова

Отец ребёнка: Прасолов Сильвестр Прокофьев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Прасолов Георгий Селиверстович

Отец ребёнка: Прасолов Сильвестр Прокофьев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.05.1897 ст.

Сын: Прасолов Георгий Селиверстович

Отец ребёнка: Прасолов Сильвестр Прокофьев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.07.1897 ст.

Сын: Прасолов Емелиан Селиверстович

Отец ребёнка: Прасолов Сильвестр Прокофьев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.

Сын: Прасолов Петр Селиверстович

Отец ребёнка: Прасолов Сильвестр Прокофьев

Смерть
Неизвестно
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