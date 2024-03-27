Понуров Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понуров Владимир Николаевич

Место рождения

Новосибирск, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1901 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Понуров Николай Никитович

Мать: Кролевец Елена Сергеевна

Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Понурова Раиса

г. Новосибирск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Понурова Раиса

Смерть
Неизвестно
Новосибирск
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