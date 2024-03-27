Понуров Владимир Николаевич
Место рожденияНовосибирск, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Понурова Раиса
г. Новосибирск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Понурова Раиса
Смерть
Неизвестно
Новосибирск