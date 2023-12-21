Масленикова (Ганшина) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1735 ст.
Дочь: (Масленикова) Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Маслеников Алексей Петрович
Рождение
Около 1809 ст.
Отец: Ганшин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1837 ст.
Дочь: (Масленикова) Вера Петровна
Отец ребёнка: Маслеников Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Маслеников Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Маслеников Алексей Петрович
Рождение ребёнка
06.09.1848
Сын: Маслеников Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Маслеников Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Маслеников Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно