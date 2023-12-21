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Масленикова (Ганшина) Александра Васильевна

Место рождения

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1735 ст.

Дочь: (Масленикова) Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Маслеников Алексей Петрович

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение
Около 1809 ст.

Отец: Ганшин Василий Иванович

Мать: Ганшина Евдокия Матвеевна

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслеников Алексей Петрович

Рождение ребёнка
27.08.1837 ст.

Дочь: (Масленикова) Вера Петровна

Отец ребёнка: Маслеников Алексей Петрович

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Маслеников Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Маслеников Алексей Петрович

Рождение ребёнка
06.09.1848

Сын: Маслеников Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Маслеников Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Маслеников Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно

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