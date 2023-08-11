Кротов Евгений Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1982
Сын: Кротов Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: Кротова Лилия Дмитрьевна
Рождение ребёнка
1993
Дочь: Кротова Карина Евгеньевна
Мать ребёнка: Кротова Лилия Дмитрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кротова Лилия Дмитрьевна