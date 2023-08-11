Кротов Евгений Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротов Евгений Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1982

Сын: Кротов Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Кротова Лилия Дмитрьевна

Рождение ребёнка
1993

Дочь: Кротова Карина Евгеньевна

Мать ребёнка: Кротова Лилия Дмитрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кротова Лилия Дмитрьевна