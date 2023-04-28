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Завгородняя Мария Ивановна

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Место рождения

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

29.12.1911

Дата смерти

18.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1911

Отец: Завгородний Иван

Мать: Завгородняя Анна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.10.1950

Сын: Завгородний Юрий Степанович

Отец ребёнка: Затеев Степан Федорович

Подлесное, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.02.1952

Дочь: Решетняк Валентина Степановна

Отец ребёнка: Затеев Степан Федорович

Подлесное, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.07.1954

Дочь: Глебова Нина Степановна

Отец ребёнка: Затеев Степан Федорович

Подлесное, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Затеев Степан Федорович

Мария вторая жена
Место жительства
Неизвестно
Подлесное, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
18.12.1992
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