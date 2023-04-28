Завгородняя Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.12.1911
Дата смерти18.12.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1911
Отец: Завгородний Иван
Мать: Завгородняя Анна
Рождение ребёнка
16.10.1950
Сын: Завгородний Юрий Степанович
Отец ребёнка: Затеев Степан Федорович
Рождение ребёнка
10.02.1952
Дочь: Решетняк Валентина Степановна
Отец ребёнка: Затеев Степан Федорович
Рождение ребёнка
30.07.1954
Дочь: Глебова Нина Степановна
Отец ребёнка: Затеев Степан Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Мария вторая жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.12.1992