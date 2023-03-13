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Красавина Александра Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1845 ст.

Муж: Красавин Василий Елесеевич

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Красавина Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Красавин Василий Елесеевич

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская вотчина Никольского приказа,д.Зобово
Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Красавина Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Красавин Василий Елесеевич

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская вотчина Никольского приказа,д.Зобово
Смерть
Неизвестно
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