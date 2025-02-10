Чаркин Андриян Григорьевич 29.03.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чаркин Андриян Григорьевич

Автор
АЧ
Чаркин А.

мужской, родился 29.03.1964, Шанары, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Отец
Чаркин (Менявщиков) Григорий17.04.1935 г.р.
Мать
Чаркина (Кириллова) Надежда14.07.1934 г.р.
Супруги
Чаркина (Кудряшова) Галина Васильевна22.12.1964 г.р.
Дети
Чаркин Артем Андриянович02.07.1994 г.р.
Чаркина Анна Андрияновна26.11.1999 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1964

Отец: Чаркин (Менявщиков) Григорий

Мать: Чаркина (Кириллова) Надежда

Шанары, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Бракосочетание
17.07.1993

Жена: Чаркина (Кудряшова) Галина Васильевна

Рождение ребёнка
02.07.1994

Сын: Чаркин Артем Андриянович

Мать ребёнка: Чаркина (Кудряшова) Галина Васильевна

Рождение ребёнка
26.11.1999

Дочь: Чаркина Анна Андрияновна

Мать ребёнка: Чаркина (Кудряшова) Галина Васильевна

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