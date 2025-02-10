Чаркин Андриян Григорьевич
мужской, родился 29.03.1964, Шанары, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
ОтецЧаркин (Менявщиков) Григорий17.04.1935 г.р.
МатьЧаркина (Кириллова) Надежда14.07.1934 г.р.
Супруги
Чаркина (Кудряшова) Галина Васильевна22.12.1964 г.р.
Дети
Чаркин Артем Андриянович02.07.1994 г.р.
Чаркина Анна Андрияновна26.11.1999 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1964
Шанары, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
17.07.1993
Рождение ребёнка
02.07.1994
Мать ребёнка: Чаркина (Кудряшова) Галина Васильевна
Рождение ребёнка
26.11.1999
Дочь: Чаркина Анна Андрияновна
Мать ребёнка: Чаркина (Кудряшова) Галина Васильевна