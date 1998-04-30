Жидков Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидков Александр Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1959

Дата смерти

30.04.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1982

Сын: Жидков Евгений Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.04.1998
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