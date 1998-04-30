Жидков Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1959
Дата смерти30.04.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1982
Сын: Жидков Евгений Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.04.1998