Волоцкая (Андреева) Ольга Даниловна Около 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волоцкая (Андреева) Ольга Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Андреев Данила

Мать: Андреева Марфа Стефановна

Бракосочетание
29.06.1830

Муж: Волоцкий Евграф Алексеевич

Пропастищи, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Волоцкий Василий Евграфович

Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ровнина (Волоцкая) Елизавета Евграфовна

Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич

Пропастищи, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Волоцкая) Александра Евграфовна

Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Тихомирова (Волоцкая) Мария Евграфовна

Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич

Пропастищи Ковровского уезда
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Волоцкий Андрей Евграфович

Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич

Рождение ребёнка
10.02.1843

Сын: Волоцкий Федор Евграфович

Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич

Погост Дмитриевский в Пропастищах Ковровского уезда
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Волоцкий Михаил Евграфович

Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич

Пропастищи, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: Волоцкий Ксенофонт Евграфович

Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич

Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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