Волоцкая (Андреева) Ольга Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Андреев Данила
Бракосочетание
29.06.1830
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Волоцкий Василий Евграфович
Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ровнина (Волоцкая) Елизавета Евграфовна
Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Волоцкая) Александра Евграфовна
Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Тихомирова (Волоцкая) Мария Евграфовна
Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич
Пропастищи Ковровского уезда
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Волоцкий Андрей Евграфович
Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич
Рождение ребёнка
10.02.1843
Сын: Волоцкий Федор Евграфович
Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич
Погост Дмитриевский в Пропастищах Ковровского уезда
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Волоцкий Михаил Евграфович
Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Волоцкий Ксенофонт Евграфович
Отец ребёнка: Волоцкий Евграф Алексеевич
Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно