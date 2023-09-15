Сарапулова (Худякова) Алевтина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарапулова (Худякова) Алевтина Михайловна

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Место рождения

Худяковка, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

31.10.1938

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1938

Отец: Худяков Михаил Васильевич

Мать: Худякова Анна Пантелеевна

Худяковка, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сарапулов Виталий Андреевич

Рождение ребёнка
01.10.1964

Сын: Сарапулов Игорь Витальевич

Отец ребёнка: Сарапулов Виталий Андреевич

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
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