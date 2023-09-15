Сарапулова (Худякова) Алевтина Михайловна
Место рождения
Дата рождения31.10.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1938
Рождение ребёнка
06.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сарапулов Виталий Андреевич
Рождение ребёнка
01.10.1964
Сын: Сарапулов Игорь Витальевич
Отец ребёнка: Сарапулов Виталий Андреевич
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан