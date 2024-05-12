Чеканова (Чурсина) Елена Петровна
Место рождения
Дата рождения20.07.1906
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1906
Отец: Чурсин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Лаборант
Рождение ребёнка
06.11.1937
Сын: Чеканов Владимир Степанович
Отец ребёнка: Чеканов Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
25.07.1940
Рождение ребёнка
23.06.1943
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.02.1946
Рождение ребёнка
20.07.1948
Смерть
1998