Чеканова (Чурсина) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеканова (Чурсина) Елена Петровна

Чеканова (Чурсина) Елена Петровна

Место рождения

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

20.07.1906

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Мать

1877 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1906

Отец: Чурсин Петр

Мать: Чурсина Евдокия Филипповна

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеканов Степан Фёдорович

Работа или профессия
Неизвестно
Лаборант
Рождение ребёнка
06.11.1937

Сын: Чеканов Владимир Степанович

Отец ребёнка: Чеканов Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
25.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чеканов Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
23.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чеканов Степан Фёдорович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чеканов Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
20.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чеканов Степан Фёдорович

Смерть
1998

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