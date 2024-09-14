Габидуллин Минислам Минигалеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГабидуллин Минислам Минигалеевич

Габидуллин Минислам Минигалеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1916

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1916

Отец: Габидуллин ?

Мать: (Габидуллина) Минихаят

Габидуллин Минислам Минигалимович | Родился 15 мая 1916 года в БАШ АССР Буздякского р-на д. Тимошкино. По национальности татарин. Окончил 3 класса. В сентябре 1938 года был призван на военную службу:... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.