Габидуллин Минислам Минигалеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1916
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.05.1916
Отец: Габидуллин ?
Мать: (Габидуллина) Минихаят
Габидуллин Минислам Минигалимович | Родился 15 мая 1916 года в БАШ АССР Буздякского р-на д. Тимошкино. По национальности татарин. Окончил 3 класса. В сентябре 1938 года был призван на военную службу:... Показать все