Макутонин Янкель Лейзерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Макутонин Лейзер
Мать: ?
Рождение ребёнка
До 1849
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1850
Сын: Макутонин Меер-Йосиль Янкелевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1858
Сын: Макутонин Мендель Янкелевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1861
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1865
Сын: Макутонин Мовша Янкелевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно