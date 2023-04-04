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Макутонин Янкель Лейзерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Макутонин Лейзер

Мать: ?

Рождение ребёнка
До 1849

Сын: Макутонин Элья Янкелевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1850

Сын: Макутонин Меер-Йосиль Янкелевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1858

Сын: Макутонин Мендель Янкелевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Макутонин Хаим Янкелевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1865

Сын: Макутонин Мовша Янкелевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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