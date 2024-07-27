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Аванесян Елизавета Аванесовна

Место рождения

Саркисашен, Арцах (Нагорный Карабах)

Дата рождения

1912

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Аванес Арутюнович

Мать: Мариамгюл Саркисовна

Саркисашен, Арцах (Нагорный Карабах)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давидов Григорий Агабекович

Рождение ребёнка
02.01.1932

Дочь: Карапетян Роза Григорьевна

Отец ребёнка: Давидов Григорий Агабекович

Мадаташен, Арцах (Нагорный Карабах)
Рождение ребёнка
05.01.1934

Сын: Давидян Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Давидов Григорий Агабекович

Мадаташен, Арцах (Нагорный Карабах)
Рождение ребёнка
05.05.1938

Сын: Давидян Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Давидов Григорий Агабекович

Мадаташен, Арцах (Нагорный Карабах)
Смерть
1983
Степанакерт, Арцах (Нагорный Карабах)

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