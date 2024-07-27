Аванесян Елизавета Аванесовна
Место рожденияСаркисашен, Арцах (Нагорный Карабах)
Дата рождения1912
Дата смерти1983
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Аванес Арутюнович
Мать: Мариамгюл Саркисовна
Саркисашен, Арцах (Нагорный Карабах)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1932
Дочь: Карапетян Роза Григорьевна
Отец ребёнка: Давидов Григорий Агабекович
Мадаташен, Арцах (Нагорный Карабах)
Рождение ребёнка
05.01.1934
Сын: Давидян Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Давидов Григорий Агабекович
Мадаташен, Арцах (Нагорный Карабах)
Рождение ребёнка
05.05.1938
Отец ребёнка: Давидов Григорий Агабекович
Мадаташен, Арцах (Нагорный Карабах)
Смерть
1983
Степанакерт, Арцах (Нагорный Карабах)