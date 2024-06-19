Заковряшина (Колесникова) Любовь Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заковряшина (Колесникова) Любовь Филимонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1896 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1916

Муж: Заковряшин Александр Харитонович

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Заковряшина Александра Александрова

Отец ребёнка: Заковряшин Александр Харитонович

Смерть
Неизвестно

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