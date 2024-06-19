Заковряшина (Колесникова) Любовь Филимонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1916
Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Заковряшина Александра Александрова
Отец ребёнка: Заковряшин Александр Харитонович
Смерть
Неизвестно