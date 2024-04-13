Бутусов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
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Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1902 и 1907
Рождение ребёнка
1907
Сын: Бутусов Сергей
Мать ребёнка: Васильевна, Бутусова Елизавета
Похозяйственная книга №1 с. Широкий Буерак на 1946-1947-1948 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 103-104
Рождение ребёнка
1913
Сын: Бутусов Петр
Мать ребёнка: Васильевна, Бутусова Елизавета
Рождение ребёнка
04.11.1915
Дочь: Ивановна, Аникеева (Ивановна) Анна Нюра
Мать ребёнка: Васильевна, Бутусова Елизавета
Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Свидетельство о рождении РД №347344 | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Смерть
Неизвестно