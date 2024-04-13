Бутусов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутусов Иван

Бутусов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно

Жена: Васильевна, Бутусова Елизавета

Бракосочетание
Между 1902 и 1907

Жена: Васильевна, Бутусова Елизавета

Рождение ребёнка
1907

Сын: Бутусов Сергей

Мать ребёнка: Васильевна, Бутусова Елизавета

Похозяйственная книга №1 с. Широкий Буерак на 1946-1947-1948 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 103-104
Рождение ребёнка
1913

Сын: Бутусов Петр

Мать ребёнка: Васильевна, Бутусова Елизавета

Рождение ребёнка
04.11.1915

Дочь: Ивановна, Аникеева (Ивановна) Анна Нюра

Мать ребёнка: Васильевна, Бутусова Елизавета

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Свидетельство о рождении РД №347344 | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.