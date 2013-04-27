Скворцов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцов Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.04.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скворцова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
28.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скворцова Татьяна Николаевна

Смерть
27.04.2013
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