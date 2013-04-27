Скворцов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.04.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скворцова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
28.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скворцова Татьяна Николаевна
Смерть
27.04.2013