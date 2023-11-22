Корнеева, Будряковская (Не Зарегистрирован), Колединцева (Белорукова) Мария Мартыновна
Место рожденияТомская область
Дата рождения14.08.1915
Дата смертиОколо 1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1915
Томская область
Рождение ребёнка
15.02.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корнеев Иван Максимович
Рождение ребёнка
05.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Будряковский Осип Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колядинцев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1988
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно