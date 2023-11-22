Корнеева, Будряковская (Не Зарегистрирован), Колединцева (Белорукова) Мария Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева, Будряковская (Не Зарегистрирован), Колединцева (Белорукова) Мария Мартыновна

Место рождения

Томская область

Дата рождения

14.08.1915

Дата смерти

Около 1988

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1915

Отец: Белоруков Мартын Порфирьевич

Мать: Белорукова Харитинья Васильевна

Томская область
Рождение ребёнка
15.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Иван Максимович

Рождение ребёнка
05.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будряковский Осип Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колядинцев Николай

Отец ребёнка: не указан

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Иван Максимович

Смерть
Около 1988
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
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